l’inchiesta della procura di milano sull’omicidio di mansouri

La destra con l’agente pistolero. Ma il teste: «Liti con la vittima»

Enrica Riera e Nello Trocchia
21 febbraio 2026 • 07:00

Nuovi particolari sui fatti del bosco di Rogoredo. I dna sulla pistola, trasportata in una borsa. De Corato contro i pm: «Triste che sollevino dubbi». Il cugino del pusher contro Cinturrino

La posizione dell’appuntato scelto, Carmelo Cinturrino, noto come «Luca» al bosco di Rogoredo, è sempre più compromessa. Il poliziotto, definito da molti testimoni come «l’incubo» delle zone periferiche di Milano e taglieggiatore di spacciatori, gode ancora di protezione politica. A difenderlo, nonostante le contraddizioni della sua versione con quelle degli altri quattro poliziotti interrogati venerdì, ci sono diversi esponenti di vertice della maggioranza, addirittura uomini dell’esecutivo. Es

