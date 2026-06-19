La ditta è a processo ma vince l’appalto. Nordio in silenzio

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In Italia ci sono tanti furbi e tantissimi impuniti. Per esempio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lo sa cosa si mangia dentro le carceri? Lo sa quanto spendiamo per ciascuno degli oltre 60mila detenuti? E, soprattutto, Nordio lo sa chi (e come) distribuisce il cibo nelle celle? La gastronomia penitenziaria ci fa scoprire un mondo oscuro dove non esistono regole e dove tutto si può fare purché sia sopra o sotto la legge, dove angherie e sopraffazioni sono quotidiane e pure premiate, do