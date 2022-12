Hanno approfittato dei lavori in corso per aprirsi un varco nella recinzione e scavalcare il muro di cinta. Sono tutti minorenni e tutti attualmente ricercati

Per raggiungere la libertà hanno approfittato di alcuni lavori in corso e forse pure dell’atmosfera più rilassata del Natale. Così sono evasi sette detenuti dal “Cesare Beccaria”, il carcere per minorenni di Milano. Lo hanno fatto scappando dal cortile passeggi. La notizia è stata diffusa da Gennarino De Fazio, segretario generale dell’Uilpa, il sindacato della polizia penitenziaria.

«Hanno approfittato dei lavori che sono in corso da parecchio tempo», ha spiegato De Fazio. «Hanno aperto un varco nella recinzione e hanno scavalcato il muro di cinta». I sette sono ora ricercati.

Secondo De Fazio, da qualche tempo le carceri minorili hanno problematiche molto simili alle strutture per adulti. Lui ovviamente lo sostiene dal punto di vista della polizia penitenziaria, sostenendo come sinao in aumento «i casi d’aggressione agli operatori, le sommosse e, come in questo caso, le evasioni».

