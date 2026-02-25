La guerra ai nuovi caporali. Commissariata Deliveroo

La società e il suo amministratore unico, Alessandro Giuseppe Zocchi, sono indagati dai magistrati di Milano per impiego di manodopera «in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori». Le storie dei lavoratori sfruttati

true false

«Non riposo mai, inizio alle 10 e rimango online fino alle 24. La mia famiglia in Pakistan dipende da me e non posso permettermi di rimanere senza lavoro e senza permesso. Per questo accetto queste condizioni». Questa è una delle oltre 50 testimonianze raccolte e depositate nelle scorse settimane dalla procura di Milano, che nella giornata di ieri ha disposto il controllo giudiziario sul colosso delle consegne a domicilio Deliveroo. La società e il suo amministratore unico, Alessandro Giuseppe Z