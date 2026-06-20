La guerra più sporca. Gli attacchi alle scuole cresciuti a dismisura

Tra il 2024 e il 2025 gli attacchi contro le scuole a livello globale sono aumentati di oltre il 40 per cento: bambini uccisi, ragazze violentate, ragazzi costretti a combattere

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C'è una guerra che si combatte e non fa notizia, che non sembra determinare crisi economiche, che non genera facili sentimentalismi. È la guerra contro l'educazione, bersaglio esplicito di attori che cercano di imporsi con strategie e metodi sempre diversi. I dati dell'ultimo rapporto della Gcpea (Global Coalition to Protect Education from Attack), sono impressionanti e vanno analizzati uno per uno per comprendere a fondo la dimensione del problema. Tra il 2024 e il 2025, gli attacchi contro le