In merito a quanto riportato nell’articolo “Dossier, spioni e servizi segreti. Il mistero dei dati di via Urss”, pubblicato in data 3 novembre 2024 dal vostro giornale a firma di Enrica Riera, Municipia precisa di essersi avvalsa dei servizi di Equalize tra la fine del 2021 e la fine del 2023, per effettuare esclusivamente analisi di tipo conoscitivo, che erano indicate da Equalize come analisi su fonti aperte e in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

La nostra risposta:

Ringraziamo Municipia per la precisazione, che conferma il rapporto con Equalize come raccontato da Domani.

E.R.

© Riproduzione riservata