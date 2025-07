Tre mesi fa l’avvocato Francesco Romeo, legale di Lam Magok Biel Ruei, vittima del torturatore libico Almasri, ha inoltrato una richiesta al tribunale dei ministri, titolare del fascicolo per favoreggiamento e peculato contro la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio.

Già a maggio, dunque, il legale chiedeva la visione degli atti d’indagine: richiesta lecita dal momento che le norme che regolano l’attività del tribunale dei ministri lo consentono. Tuttavia la risposta ottenuta era stata negativa. La motivazione adottata dal collegio speciale consisteva nel fatto che all’epoca «gli indagati non avevano ancora preso visione degli atti».

Ma venerdì l’avvocata Giulia Bongiorno ha ottenuto l’autorizzazione a visionare il fascicolo (non ad estrarne copia, dal momento che all’interno del carteggio ci sarebbero anche atti redatti dall’intelligence, né a leggere il parere del pm). Così l’avvocato Romeo, che assiste Lam Magok Biel Ruei col supporto dell’associazione Baobab, ha proceduto a reiterare la richiesta che gli era stata respinta. Due pesi e due misure.

Alla luce di queste novità, i tempi di chiusura dell’indagine potrebbero pertanto allungarsi. I novanta giorni previsti dalla legge per gli accertamenti necessari sono scaduti lo scorso 27 aprile: in questa data il tribunale dei ministri ha inviato l’incartamento in procura che ha determinato una proroga di ulteriori sessanta giorni per un supplemento dell’attività istruttoria. I termini ordinatori – quindi non vincolanti – sono scaduti il 27 giugno.

Caccia alla fonte

Intanto, il tribunale dei ministri ha anche formalizzato la denuncia che aveva presentato il 12 febbraio a seguito di una prima divulgazione di notizie riservate circa il procedimento sul caso Almasri. La formalizzazione è avvenuta dopo alcuni degli ultimi articoli di stampa. Tra questi anche quelli pubblicati da Domani, riguardanti il ruolo della capo di gabinetto del ministro Nordio, l’ex giudice di Gela e berlusconiana doc Giusi Bartolozzi, che ad indagini in corso avrebbe chiesto lumi ai suoi uffici circa alcune interlocuzioni intercorse con lo stesso tribunale dei ministri.

Tribunale dei ministri che all’Ansa ha precisato trattarsi di atti riservati, «custoditi nella cancelleria della Corte d'assise all'interno di un armadio cassaforte, salvi i passaggi procedurali previsti dalle leggi costituzionali».

In attesa della decisione del collegio delle tre giudici – che potranno archiviare o no la posizione dei quattro indagati “eccellenti” –, le opposizioni hanno ribadito la necessità che il Guardasigilli si dimetta. La segretaria dem Elly Schlein ha sottolineato che una richiesta di dimissioni dovrebbe anche arrivare «dalla presidente del Consiglio» a tutela «della dignità dell'istituzione governativa italiana che oggi rappresenta».

E anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è stato chiaro: «Qualcuno ha mentito. E devono dirci in Aula chi è stato. Il Parlamento va rispettato: l'opposizione deve fare domande, il governo deve dare risposte. Nordio disse in Aula che la prima comunicazione su Almasri non era chiara. Scopriamo ora che invece la sua capo di gabinetto Bartolozzi era così preoccupata da chiedere di non lasciar traccia nei documenti ufficiali. Delle due l'una: o Nordio ha mentito o Bartolozzi gli ha nascosto le informazioni».

Le date

Ciò che è emerso, di fatto, è che, come detto da Nordio nell’informativa del 5 febbraio al Parlamento, «una notizia informale dell’arresto veniva trasmessa via e-mail da un funzionario dell’Interpol a un dirigente del Dipartimento degli affari di giustizia del nostro ministero alle 12,37 di domenica 19 gennaio». Ma quello stesso giorno la “zarina” di via Arenula affermava di sapere già tutto e suggeriva di parlarne su Signal. Da quanto sapeva? E soprattutto come faceva a sapere?

Sempre il 5 febbraio Nordio dirà che solo «il 20 gennaio che il procuratore generale di Roma trasmise la richiesta di arresto (del torturatore, ndr) al ministero». È emerso, però, che già dal pomeriggio di domenica 19 il magistrato di collegamento presso l’ambasciata italiana in Olanda avesse inviato sulla piattaforma Prisma l’atto d’accusa dei giudici dell’Aia che, in seguito, hanno aperto un fascicolo contro lo stato italiano per accertarne le responsabilità.

Del fascicolo della Cpi fa parte anche un documento di quattordici pagine che il procuratore dell’Aia ha redatto illuminando tutte le zone d’ombra della versione fornita da Nordio e dal governo sulla gestione della liberazione del libico.

Un documento che proprio l’avvocato Romeo ha allegato, con una memoria, al fascicolo “italiano”, quello cioè su cui sono al lavoro le giudici del tribunale dei ministri. E che mette in evidenza tutti i “non detti” dell’esecutivo Meloni sull’uso del volo di Stato, il Falcon 900, su cui Almasri venne rimpatriato a gennaio scorso.

Con quel Falcon 900 il torturatore atterrò all’aeroporto internazionale di Mitiga che alcuni migranti hanno raccontato di aver costruito, ai lavori forzati, nei loro giorni di detenzione e violenze. Almasri da quell’aereo in uso ai servizi segreti italiani scese col sorriso stampato in faccia. L’aveva fatta franca. Grazie a chi ancora non è dato sapere.

