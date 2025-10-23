La motovedetta? Solo per Bartolozzi. Il viceministro Sisto in aliscafo

La capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio ha usato il mezzo della Gdf, al contrario del viceministro che ha utilizzato il trasporto locale. Dopo il caso sollevato da Domani chieste le sue dimissioni

Al convegno sulla giustizia del 3 e 4 ottobre scorsi a Capri c’erano tutti. Ospiti di grande spessore che hanno dialogato sulle nuove frontiere dei diritti. Non solo Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del guardasigilli Carlo Nordio. C’erano anche il viceministro Francesco Paolo Sisto, il capo dell’ufficio legislativo a via Arenula Antonio Mura e, ancora, giudici di legittimità, esponenti della giustizia amministrativa e contabile, autorità garanti e altre istituzioni. Un folto parterre che s’è