Tutta la notte su La7 il direttore del Tg La7 e i suoi ospiti commenteranno in diretta i risultati in arrivo dagli Stati Uniti

Il 5 e il 6 novembre torna la #maratonamentana di Enrico Mentana, uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dal pubblico. Lo speciale “La Notte Americana” sarà dedicato alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti che vede contrapposti Kamala Harris e Donald Trump.

La prima finestra della serata sarà alle 23:50 - all’interno di diMartedì di Giovanni Floris – durante la quale il direttore del TgLa7 si collegherà per commentare i primi risultati elettorali in arrivo dall’Indiana e dal Kentucky.

Poi, dalle 00:25 della sera fino alle 9:40 del mattino si svolgerà la lunga diretta con aggiornamenti in tempo reale, i risultati nei singoli Stati e gli sviluppi della sfida tra i candidati. Nel corso della nottata, ospiti in studio e in collegamento tra i quali Aldo Cazzullo, Maurizio Molinari, Federico Rampini e Alessandra Sardoni, per l’analisi sull'impatto di queste elezioni sia livello nazionale che internazionale.

