Il programma del numero uno del tennis non prevede tornei prima dell’Australian Open, se non esibizioni. Ma è perfino più importante quel che accadrà fuori, con l’attesa di un verdetto del Tribunale arbitrale dello sport sul ricorso dell’agenzia internazionale antidoping contro la sua assoluzione per il caso Clostebol. Fra grandi manovre dentro la WADA e dentro le istituzioni del tennis

Tutto si sarebbe aspettato, Jannik Sinner, meno che di iniziare l’anno con un ruolo dal sapore politico. Certo: le grandi vele prendono grande vento, sosteneva Mao. Ma bisogna anche considerare di che vento si tratta: e quello che da mesi spira attorno alla figura del tennis italiano non è solito presentarsi attorno a dei campi da tennis.

Sinner ha aperto la sua stagione all’alba italiana del 7 gennaio nell’esibizione di beneficenza che precede l’Australian Open contro il padrone di casa Alex Popyrin. Mai inizio di stagione fu più particolare, per un tennista. Così come la stagione 2024 della Formula 1, in casa Ferrari, è stata vissuta soprattutto come una lunga attesa dell’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello e dell’inizio ufficiale della sua partnership (presumibilmente problematica) con Charles Leclerc, il mese di gennaio e forse non solo gennaio saranno per Sinner in realtà una sorta di periodo di avvento. A meno di colpi di scena, ovvero di un accordo extragiudiziale fra le parti che potrebbe essere annunciato in qualunque momento, Sinner vivrà aspettando che il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna emetta la sua sentenza sul ricorso presentato dall’agenzia mondiale antidoping (WADA) dopo l’assoluzione per la positività al Clostebol. Una sentenza che potrebbe arrivare dopo l’Australian Open, cioè non prima di febbraio. A un anno da quando Umberto Ferrara, allora preparatore atletico di Jannik, da lui incaricato di sorvegliare che nessun tipo di sostanza dopante sfiorasse il suo corpo, entrò nella farmacia Ss. Trinità di Bologna e acquistò un flacone di Trofodermin, il farmaco antisettico contenente Clostebol. Un paio di settimane dopo il fisioterapista Giacomo Naldi se ne spruzzò su un dito che si era ferito cercando alla cieca un bisturi in una sacca. Quel dito avrebbe contaminato Sinner durante i ripetuti massaggi di Naldi, senza guanti.

Le mosse dell’antidoping mondiale

Ora il punto non è più se l’altoatesino abbia assunto Clostebol per doparsi. Prima di Natale il direttore generale della WADA Oliver Niggli ha annunciato che dal 1° gennaio 2027 le quantità infinitesimali di sostanze vietate non saranno più oggetto di istruttoria. Il punto al centro del dibattito oggi è invece se Jannik abbia esercitato la massima sorveglianza possibile sulla sua integrità (in prima persona e mediante Ferrara) o se invece sia stato negligente. Nel primo caso baci, abbracci e tutti a casa. Nel secondo scatterà una squalifica: due anni, uno, un mese (come alla Swiatek), qualche settimana.

Il panel WADA è composto da tre persone ma a decidere sarà di fatto una, il presidente, la cui identità resta per ora segreta. L’agenzia ha nominato come una sorta di pubblico ministero l’israeliano Ken Lalo, il team Sinner ha indicato Jeremy Benz come avvocato difensore. Ma al di là dei dettagli procedurali è chiaro che il caso Sinner è ormai un fatto politico-sportivo e per la WADA un’occasione di sopravvivenza: poter contare sul coinvolgimento del primo giocatore al mondo per potersi ricostruire una verginità spendibile nei prossimi anni è un’opportunità che potrebbe non ripetersi.

È gustoso ricordare che le prime ore dei nuovi anni sono tradizionalmente delicati per la WADA. A Capodanno del 2016 alcuni incaricati si presentarono a casa Schwazer per prelevare campioni di sangue e urina che diedero il via a uno scandalo, ricordato per i campioni abbandonati senza controllo fuori dal laboratorio a cui erano destinati, il conseguente attacco a Sandro Donati, la fine della carriera del marciatore conterraneo di Sinner. La questione oggi è differente. In attesa della sentenza non c’è solo Sinner, il quale vorrebbe sapere se le sue prestazioni dal 7 gennaio in poi saranno “reali” o saranno successivamente cancellate: sono in attesa anche quelli che vedono in lui il simbolo di un centro di potere interno al mondo del tennis che prende sempre più spazio, rischiando di fare ombra a potentati più antichi o di diversa origine.

La governance dello sport

Non è un mistero che Andrea Gaudenzi, presidente di ATP al secondo mandato, voglia unificare i circuiti maschili e femminili creando un nuovo circus capace di attrarre ancora più investimenti. Una possibilità peraltro vista male da molti all’interno della WTA, dove temono un passaggio del circuito femminile a un ruolo di sottordine. L’attivismo di Gaudenzi provoca mal di pancia in chi teme di vedere intaccata la propria leadership di titolare dei tornei dello Slam. Che un italiano numero 1 al mondo e un progetto di espansione guidato da un altro italiano, di cui il numero 1 del mondo è testimonial abbiano l’ardire di guardare così tanto in avanti, suscita bradisismo sotto il mondo del tennis.

Non è sfuggito ai più che il più violento accusatore di Sinner, l’australiano Nick Kyrgios, si si sia ripresentato in campo dopo più di un anno di assenza per infortunio, mettendo le mani avanti perché il polso gli duole e a Melbourne potrebbe non giocare, in coppia con Novak Djokovic. Uno che a sua volta è un aperto oppositore di Gaudenzi: il suo sindacato Ptpa è una sorta di corrente interna dell’ATP e ha conquistato punti chiedendo l’istituzione di un fondo a disposizione di quei tennisti positivi al doping che non possono permettersi di affidare la propria difesa a esosi studi legali londinesi. Djokovic da tempo lavora per diventare un leader della futura gestione del tennis. Un Sinner colpito da squalifica potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per sfidare l’attuale gestione.

E pensare che Sinner in questo momento vorrebbe solo verificare se il lavoro svolto a dicembre sul servizio, sullo slice di rovescio e sul movimento dei piedi che dovrebbe permettergli di conquistare più spesso la rete ha già prodotto gli effetti desiderati. All’inizio di una stagione in cui gli obiettivi sono soprattutto vincere il Roland Garros e Wimbledon, dove nessun italiano è mai riuscito nell’impresa. Invece gli tocca essere al centro di un sotterraneo combattimento che travalica pure i confini del tennis.

