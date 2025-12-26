un futuro tutto da giocare

La pescheria, lo spaccio e i videogiochi. Marcello e un futuro tutto da giocare

Diana Ligorio
26 dicembre 2025 • 19:49

Marcello Vona, 39 anni, è uno streamer. In rete si chiama LindoGame. «Il negozio» di famiglia e la condanna per spaccio e associazione a delinquere. Poi il ritorno di una passione lasciata a metà: «Ma non è vero che tutti possono campare di questo»

Le due di notte sono un’ora di scarto, un territorio neutro tra chi dorme e chi lavora, tra chi torna e chi parte. Tra chi si sveglia con un’idea in testa e chi insonne non sa che fare della sua vita. Marcello Vona, 39 anni, a quell’ora è quasi sempre sveglio. Ha vissuto tutte le notti possibili lì al Tufello, periferia nord-est di Roma, il suo quartiere. Per lui le due di notte sono il tempo delle possibilità. Dalla sua finestra, al primo piano delle case popolari, guarda il mondo come incornic

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.