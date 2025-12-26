La pescheria, lo spaccio e i videogiochi. Marcello e un futuro tutto da giocare

Marcello Vona, 39 anni, è uno streamer. In rete si chiama LindoGame. «Il negozio» di famiglia e la condanna per spaccio e associazione a delinquere. Poi il ritorno di una passione lasciata a metà: «Ma non è vero che tutti possono campare di questo»

Le due di notte sono un’ora di scarto, un territorio neutro tra chi dorme e chi lavora, tra chi torna e chi parte. Tra chi si sveglia con un’idea in testa e chi insonne non sa che fare della sua vita. Marcello Vona, 39 anni, a quell’ora è quasi sempre sveglio. Ha vissuto tutte le notti possibili lì al Tufello, periferia nord-est di Roma, il suo quartiere. Per lui le due di notte sono il tempo delle possibilità. Dalla sua finestra, al primo piano delle case popolari, guarda il mondo come incornic