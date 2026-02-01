La pioggia su Niscemi non è stata rilevata: la centralina era rotta

true false

Magari non la soluzione per evitare il disastro che è stato, ma di certo un pezzetto in più per capire, per tempo, cosa stesse accadendo a Niscemi: la frana che ha cancellato un quartiere e prodotto 1.500 sfollati, per fortuna senza vittime o feriti. Domani ha infatti scoperto che per oltre tre mesi la stazione termo-pluviometrica non ha funzionato: 90 giorni in cui, quindi, i dati sulle precipitazioni provenienti dalla cittadina in provincia di Caltanissetta, dove ieri è crollata una palazzina