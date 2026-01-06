La protesta del sindaco in tenda: «Salvate la sanità molisana»

true false

Isernia – È una piazza che non c’è, quella che si forma ininterrottamente dal 26 dicembre davanti all’ospedale “Ferdinando Veneziale” di Isernia. Non ci sono transenne montate dalle forze dell’ordine, né grandi striscioni istituzionali: c’è solo una piccola tenda verde, un sacco a pelo e un uomo seduto con gli occhi stanchi. È Piero Castrataro, sindaco di Isernia, 50 anni, ingegnere nucleare con una carriera, prima di dedicarsi alla politica locale, nelle energie rinnovabili. Dal 2021 alla guida