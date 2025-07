Lina Giannino di Anzio denunciò e fu minacciata: «Ho lasciato il partito perché mi sentii tradita. Nessuno mi prese sul serio. Anche in quanto donna». I dati di Avviso pubblico

«Hai visto? Sei su tutti i muri di Anzio». Lina Giannino, ex consigliera del Partito democratico nel comune del litorale romano dal 2018 al 2022, non capisce quando una sua conoscente pronuncia questa frase.

«Cambia paese», «Vai via», «Infame» sono le scritte che la politica vedrà comparire in ogni angolo di città. Poi le ruote dell’auto tranciate e poi ancora un proiettile che le viene fatto recapitare.

Più Giannino denuncia «irregolarità» nelle procedure degli appalti affidati dal Comune, più le intimidazioni aumentano e più verrà lasciata sola. Per i colleghi è una «pazza», una «mitomane».

La minaccia viene minimizzata, così come l’intimidazione: comprensibile nel paese che, come anticipato sulle pagine di questo giornale, usa i fondi delle vittime di mafia per le Olimpiadi.

All’ex consigliera, poi candidata a sindaco con una lista civica, darà ragione soltanto il provvedimento con cui il Comune guidato da Candido De Angelis verrà sciolto per mafia due anni fa e il processo Tritone della distrettuale antimafia capitolina che avrà il merito di svelare il sodalizio criminale di stampo mafioso nell’amministrazione di Anzio e anche di Nettuno.

Cosa ha fatto per “meritarsi” addirittura un proiettile?

Ho denunciato l’opacità di quanto avveniva, dal 2018 al 2022, nel comune di Anzio. Ho letto determine e carte e poi ho fatto domande sulle aziende che avevano vinto alcuni appalti. Una di queste ancora lavora per l’amministrazione.

Si è sentita abbandonata?

Certo. Soprattutto quando nel corso di una conferenza stampa usai per la prima volta la parola “mafia”. Mi attaccarono tutti. Non solo il sindaco di allora e la sua giunta, anche l’opposizione. Cioè il mio (ex) partito.

Il Pd?

Sì. Mi ha lasciata sola. Motivo per cui poi l’ho lasciato io.

Eppure il Pd non sta abbandonando né il sindaco di Milano Beppe Sala, indagato nella maxi inchiesta sull’urbanistica, né il candidato presidente nelle Marche Matteo Ricci, indagato a Pesaro per corruzione. Perché lei, non indagata, ma “vittima” di atti intimidatori, lo è stata?

So solo che, oltre a questo, il Pd a me ha dato dell’anarchica: mi sono sentita tradita. Evidentemente davo fastidio. Davo fastidio addirittura ad Anzio. Che pubblicità avrei fatto a una cittadina che viveva e vive prevalentemente di turismo? E poi, già, sono una donna.

Che significa?

Significa che forse se fossi stata un amministratore, un uomo sarei stata presa maggiormente sul serio. C’è chi ha sostenuto che mi fossi inventata di aver ricevuto un proiettile. Ecco, a un uomo non avrebbero mai affibbiato certi epiteti o certe espressioni. Del tipo “Sei un matto”, “Hai le mestruazioni”.

Lei, dopo le minacce, ha sì lasciato il Pd, ma si è candidata a sindaca (non è stata eletta).

È stata una campagna elettorale molto dura e confusa. La mia è stata una decisione più che altro legata al fatto di non sentirmi più a mio agio, all’epoca, in un contesto che coincideva sempre meno con il mio modo di vedere la politica. Da questo mio disagio è nata insomma l’esigenza di intraprendere un viaggio “nuovo”, ma non in “solitaria”, bensì aperto a chiunque intendesse percorrere la mia stessa rotta. Obiettivi: ricostruire una città ormai al degrado, che aveva perso la sua vera e antica identità.

Ma dopo le minacce e le intimidazioni perché continuare e non lasciare tutto? L’ultimo rapporto di Avviso pubblico, parla chiaro: in quindici anni sono stati censiti 5.716 atti intimidatori nei confronti di amministratori.

Ho corso con una lista civica sostenuta da Rifondazione Comunista. L’ho fatto perché spinta dalla stessa motivazione che mi aveva portato a denunciare (non solo in Comune, durante i consigli, ma anche davanti alle autorità giudiziarie preposte). Io sono convinta che fare le cose perbene sia possibile. E crederci è un atto rivoluzionario. Nonostante tutto.

