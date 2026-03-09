La Rai spende per risparmiare: maxi-bando per gli appalti esterni

Il ricco stanziamento servirà per gestire i costi: chi vincerà la gara dovrà controllare se i preventivi presentati da società esterne siano ragionevoli

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Non si dica che la Rai non provi in tutti i modi a non sprecare denaro. Soprattutto quando si tratta di stabilire quanto pagare per le numerose produzioni esterne che alimentano il palinsesto della tv pubblica. Il paradosso è che, per riuscirci, si mette sul piatto una cifra non lontanissima dal milione di euro. Non è una battuta: è il senso di un bando appena pubblicato dall’azienda per il «servizio di analisi di congruità di produzioni audiovisive». Tradotto: chi vincerà la gara dovrà controll