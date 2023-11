La scienziata Francesca Ferlaino è stata premiata con un importante riconoscimento del governo austriaco per la promozione della parità di genere nel campo della scienza. Ferlaino, fisica quantistica, figlia dell’ex patron del Napoli Corrado, è la prima direttrice scientifica donna nella storia del prestigioso Istituto di ottica e informazione quantistica (Iqoqi) di Innsbruck.

«Complimenti alla fisica quantistica Francesca Ferlaino per questo importante riconoscimento del Governo federale austriaco», dice l'ambasciatore Stefano Beltrame alla cerimonia di premiazione del Grete Rehor Prize, da parte del Ministero per le Donne, la Famiglia e l'Integrazione.

«Francesca Ferlaino che oggi riceve questo meritatissimo riconoscimento - ha proseguito Beltrame - è una delle punte di diamante della comunità scientifica italiana in Austria, ma non è certo l'unica. Ricordo, a solo titolo di esempio e a testimonianza del contributo nelle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ndr) delle scienziate italiane in Austria, la vice rettrice dell'università di Vienna Manuela Baccarini (biologa), la vice rettrice dell'università di Linz Alberta Bonanni (fisica) e la direttrice dell'Istituto di ricerca sul cancro dell’Università Medica di Vienna Maria Sibilia (biologa). Grazie anche al lavoro dell'addetto scientifico dell'ambasciata, Amedeo Staiano, la numerosa unità scientifica italiana in Austria si sta costituendo in associazione con il nome di Assai, Associazione per gli scambi scientifici Austria Italia", per valorizzare al meglio questo patrimonio scientifico nazionale.

