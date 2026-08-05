il palazzo occupato di roma a rischio sgombero

La settimana più dura dello Spin Time. «Preoccupati per bimbi e adolescenti»

Spin Time, l'accampamento in via Santa Croce in Gerusalemme. Foto courtesy Ivana Noto
Spin Time, l'accampamento in via Santa Croce in Gerusalemme. Foto courtesy Ivana Noto
Spin Time, l'accampamento in via Santa Croce in Gerusalemme. Foto courtesy Ivana Noto
Emanuela Del Frate
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05 agosto 2026 • 21:15

Il Comune di Roma ha messo a disposizione alloggi per le persone più fragili, ma la maggior parte della comunità ha deciso di restare in presidio permanente. Le condizioni igienico sanitarie continuano a peggiorare. «Abbiamo anche il supporto di psicologi, di neuropsichiatri infantili, però quello che si può fare in mezzo a una strada non è sufficiente. È una bomba a orologeria» 

«La prima notte è stato orribile vedere i bambini buttati lì per terra, sugli scatoloni. Gli dicevamo che sarebbe andato tutto bene e invece siamo ancora qui fuori. Credo che qualcosa si sia rotto dentro di loro. Mercoledì 5 luglio un bambino è stato portato via in ambulanza e ci siamo spaventati tantissimo». Maria viene dall'Ecuador e vive a Spin Time con il figlio da quasi undici anni. Quando ha perso il lavoro e non è stata più in grado di pagare l’affitto la sua fortuna è stata quella di inc

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021