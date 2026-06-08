«Ho ricevuto grave danno alla mia privacy», ha detto l’ex dipendente di casa Cipriani davanti a un notaio. L’atto, come anticipato da Domani e altre testate, è arrivato nei giorni scorsi in procura, al Quirinale e al ministero della Giustizia

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È il 29 maggio scorso. A Maldonado, nel primo pomeriggio, alle ore 14 e 30, si presenta davanti al notaio, Andres Fernando Garcia Sencion, Graciela Mabel De Los Santos Torres. In Italia è la super testimone (anche l’unica, per ora), intervistata dal Fatto Quotidiano, che ha raccontato di presunti festini con prostitute, anche minorenni, nella tenuta a Punta del Este di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. È lei, secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, la prova vivente che l’ex consigliera regionale, pregiudicata per peculato e favoreggiamento alla prostituzione, non ha mai cambiato vita a dispetto della grazia concessa dal Quirinale.

«Con il presente atto, e dopo aver riflettuto sulla portata e sulle conseguenze delle mie dichiarazioni rilasciate a diversi mezzi di stampa nazionali ed esteri, ritengo opportuno e necessario precisare e chiarire in modo definitivo i seguenti punti», dice Torres. «In relazione alla signora Nicole Minetti, si lascia espressa constatazione che, durante tutto il periodo in cui ho lavorato nella “Chacra Gin Tonic”, non ho mai assistito né mi consta in alcun modo con certezza che la signora Minetti fosse coinvolta in una presunta operazione finalizzata a cercare, reclutare, assumere o in qualsiasi modo indurre o invitare prostitute in alcun luogo».

Poi ha aggiunto: «Da quando hanno adottato suo figlio, la sua attenzione è stata principalmente rivolta alla cura e all’educazione del bambino, che, come già ho dichiarato pubblicamente, è molto allegro e in perfette condizioni. In merito alla situazione con il signor Giuseppe Cipriani, qualificata come molestia, preciso che si è trattato di una situazione di molestia lavorativa, conflitto risolto mediante accordo transattivo tra le parti».

Torres parla poi della “copertura giornalistica” fatta da alcuni media che l’hanno intervistata, in primis il Fatto Quotidiano. «Sono stata intervistata su questi temi da vari mezzi di comunicazione locali e internazionali. Non essendo abituata all’esposizione pubblica né a rilasciare dichiarazioni davanti a telecamere o registratori, ritengo che alcune mie dichiarazioni siano state estrapolate dal contesto, fino all’estremo di rendere pubblico il mio nome senza la mia autorizzazione.

La divulgazione non autorizzata del mio nome mi ha causato un grave danno nella mia vita lavorativa e nella mia privacy. Tale danno deriva dalla pubblicazione del mio nome completo su un mezzo di stampa italiano, nonostante avessi espressamente negato l’autorizzazione all’uso e alla pubblicazione del mio nome.

Alcune mie affermazioni sono state inoltre distorte». Prima di aggiungere: «A causa dei malintesi involontari, delle distorsioni e del rumore mediatico generato da tali pubblicazioni, mi impegno a non rilasciare ulteriori interviste a mezzi di stampa nazionali o esteri su questo argomento o sue eventuali derivazioni».

Torres è scomparsa dai radar da quando il Fatto ha pubblicato il suo nome (dice lei senza autorizzazione, il Fatto si è giustificato dicendo che il diniego sarebbero arrivato a giornale già in stampa). «Con questo impegno considero questo capitolo completamente chiuso, al fine di ritrovare la mia tranquillità familiare, proteggere i miei figli e me stessa da un’esposizione pubblica non desiderata e concentrarmi interamente sul recupero della mia vita e sulla ricerca di un nuovo percorso lavorativo». Poi si dice pronta a ribadire quanto messo nero su bianco davanti al notaio.

«Fermo restando quanto sopra, e come fedele espressione della mia buona fede, dichiaro la mia piena disponibilità a comparire nelle sedi istituzionali o giudiziarie in cui venga formalmente richiesta, al solo fine di chiarire eventuali dubbi o fatti che, a causa della mia inesperienza con i media, possano aver causato un danno ingiustificato a terzi o alle istituzioni».

Da parte sua, come detto, Il Fatto quotidiano ha più volte ribadito di aver chiesto alla testimone l’autorizzazione alla pubblicazione del nome e cognome, un rifiuto che sarebbe arrivato quando il giornale era ormai già in stampa. Infine, dai documenti riguardanti la causa civile intrapresa dal Gruppo Cipriani contro il Fatto e la Rai emerge che Torres starebbe valutando di denunciare chi ha, secondo lei, travisato le sue parole. La sua, adesso, è una ritrattazione completa. L’ultima pietra sulla grazia di Minetti.

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