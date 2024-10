Su La7 parte un nuovo game show sul panorama televisivo italiano: la rete di Urbano Cairo infatti porterà nel nostro paese l’adattamento del popolare programma statunitense Family feud condotto da Steve Harvey e arrivato alla sua undicesima stagione successiva nel prime time del canale ABC. L’adattamento italiano del gioco, Famiglie d’Italia, andrà in onda da lunedì 7 ottobre nell’orario preserale, con Flavio Insinna al timone della trasmissione.

Lo show prevede la sfida tra due famiglie di cinque persone, che devono indovinare le risposte su argomenti della vita di tutti i giorni che vengono date dalla maggior parte degli italiani e delle italiane secondo alcuni sondaggi di opinione (a cura di SWG su un campione di cento famiglie).

Una fotografia divertente e divertita delle “nostre” abitudini, che ne svelerà piccole e grandi manie, vizi e virtù. In palio ci sono 10mila euro e la possibilità di partecipare alla puntata successiva.

Gli ascolti tv

Nel frattempo, nel mese di settembre 2024 La7 è stata classificata come la terza rete nel prime time, dietro a Rai 1 e Canale 5. Nello specifico, la rete di Urbano Cairo segna un 6,2 per cento di share in quella fascia.

Ma sono buoni anche i dati che riguardano l’intera giornata: con un 4,1 per cento (+20 cento), la rete risulta essere il canale che cresce di più.

I risultati sono soddisfacenti anche sui target qualificati: in prime time è al secondo posto sia sul pubblico alto-spendente con il 12,5 per cento (+20 per cento), che sui laureati con il 15 per cento (+27 per cento).

In un periodo di grandi cambiamenti e scossoni nel servizio pubblico, la rete conferma cresce anche sui social.

