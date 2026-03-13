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L’algoritmo di Meta e i rischi per la democrazia, l’indagine della Commissione europea è ancora ferma

Mila Fiordalisi
13 marzo 2026 • 14:56

Al centro degli accertamenti c’è l’alterazione dei contenuti politici. L’europarlamentare Sandro Ruotolo: «Non bisogna mollare la presa, le big tech hanno in capo tecnologie pericolose e Trump non è amico dell’Europa». Il «no comment» di Meta a Domani 

A Bruxelles va avanti un botta e risposta paradossale riguardo al dossier Meta sugli algoritmi politici. La Commissione europea ha avviato un’indagine formale nel 2024 per verificare se gli algoritmi di Facebook e Instagram abbiano alterato e continuino ad alterare la visibilità dei contenuti politici, in violazione della legge sui servizi digitali (Digital Services Act), ma soprattutto mettendo a rischio la tenuta della democrazia a ridosso delle tornate elettorali. Dopo due anni l’Europa conti

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Mila Fiordalisi
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Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.