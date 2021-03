La guardia di finanza di Catanzaro, a seguito di una verifica fiscale, è venuta a conoscenza di un'evasione erariale per un valore di 1,2 milioni di euro. I finanzieri hanno dunque eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip di Lamezia Terme Emma Sonni, su richiesta del procuratore Salvatore Curcio e del sostituto procuratore Marta Agostini, nei confronti di un imprenditore lametino operante nel settore della distribuzione alimentare.

L'imprenditore, in qualità di legale rappresentante della società, avrebbe omesso la dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2016, 2017 e 2018. La ricostruzione degli incassi presso il supermercato, appartente alla filiera di un noto marchio del settore alimentare, si è rivelata molto difficoltosa per il gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme, a causa dell'assenza della documentazione contabile. Le Fiamme gialle, a garanzia del credito erariale per imposte evase, hanno sequestrato preventivamente conti correnti, fondi pensione, un'abitazione e quote di partecipazione in società di capitali per un valore complessivo di 300mila euro.

© Riproduzione riservata