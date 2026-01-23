L’Antimafia oggi non indaga più sul potere oscuro

true false

Per capire cosa avevano messo dentro quel documento, che è ancora oggi la Bibbia dell'Antimafia, basta fare una conta. E controllare quante volte è citato il sanguinario e famosissimo Luciano Leggio detto Liggio e, invece, quante volte viene menzionato il ministro Giovanni Gioia. Il nome del ministro compare in una trentina di passaggi, quello del mafioso in meno di dieci. Per richiami, in vantaggio sul boss di Corleone ci sono anche il sindaco di Palermo Salvo Lima, l'assessore ai Lavori Pubbli