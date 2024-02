I delitti sono avvenuti nel quartiere di San Valentino, a Cisterna di Latina, al termine di una lite avvenuta in casa. La fidanzata è riuscita a fuggire. Il giovane finanziere è stato arrestato

Un finanziere di 27 anni è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Latina per duplice omicidio. Con l’arma di ordinanza ha ucciso la madre, 46enne, e la sorella, 19enne, della sua ex fidanzata. Il movente del duplice omicidio sarebbe stato scaturito da una lite avvenuta in casa. L’ex fidanzata è invece a riuscire a fuggire. I delitti sono avvenuti nel quartiere di San Valentino, a Cisterna di Latina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. Secondo una prima ricostruzione, il finanziere si sarebbe costituito dalla polizia dopo aver commesso i due omicidi.

Sei anni fa, sempre a Cisterna di Latina, si sono verificati altri due femminicidi commessi con un’arma di ordinanza per mano di un appuntato dei carabinieri.

