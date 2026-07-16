«Non sappiamo chi sia stato né quali siano le motivazioni di questo gravissimo episodio, sul quale siamo certi che le autorità faranno piena luce», si legge nella nota del segretario generale della Cgil Roma e Lazio

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La sede della Cgil di Latina è stata vandalizzata. A comunicarlo è stato Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio. «La nostra sede di Latina Scalo è stata assaltata. Questa notte è stata forzata una finestra e, una volta all'interno, sono stati rovistati documenti e arredi e messi a soqquadro gli uffici», si legge in una nota.

Dai primi controlli sembra non essere stato rubato nulla. Computer, stampanti e le principali attrezzature informatiche sono rimaste al loro posto e non risultano danneggiate. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

«Non sappiamo chi sia stato né quali siano le motivazioni di questo gravissimo episodio, sul quale siamo certi che le autorità faranno piena luce. Alle compagne e ai compagni della Camera del Lavoro di Frosinone e Latina va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Non ci faremo né intimidire né fermare da atti come questo. Continueremo a essere un presidio di democrazia, tutele e diritti nel territorio», conclude Di Cola.

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