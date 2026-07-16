La sede della Cgil di Latina è stata vandalizzata. A comunicarlo è stato Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio. «La nostra sede di Latina Scalo è stata assaltata. Questa notte è stata forzata una finestra e, una volta all'interno, sono stati rovistati documenti e arredi e messi a soqquadro gli uffici», si legge in una nota.

Dai primi controlli sembra non essere stato rubato nulla. Computer, stampanti e le principali attrezzature informatiche sono rimaste al loro posto e non risultano danneggiate. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

«Non sappiamo chi sia stato né quali siano le motivazioni di questo gravissimo episodio, sul quale siamo certi che le autorità faranno piena luce. Alle compagne e ai compagni della Camera del Lavoro di Frosinone e Latina va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Non ci faremo né intimidire né fermare da atti come questo. Continueremo a essere un presidio di democrazia, tutele e diritti nel territorio», conclude Di Cola.

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