Il due volte premio Oscar, 95 anni, è stato trovato con la moglie Betsy Arakawa nella loro abitazione nel New Mexico. Anche il loro cane è stato trovato morto nell’abitazione. Le indagini sono in corso, ma non ci sarebbero indicazioni di un atto criminale

L’attore premio Oscar Gene Hackman e la moglie pianista classica Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa a Santa Fe, nel New Mexico. Morto anche il loro cane.

È in corso un’indagine, ma secondo il Dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Fe per adesso non ci sarebbero indicazioni di un atto criminale. Lo sceriffo della contea, Adan Mendoza, non ha fornito una causa di morte né ha detto quando la coppia potrebbe essere deceduta.

Mercoledì pomeriggio gli sceriffi si sono presentati a casa della coppia in una gated community, la Old Sunset Trail, per investigare sulla morte di due persone anziane e di un cane. Non è chiaro se l’intervento sia avvenuto a seguito di una segnalazione. «Voglio assicurare alla comunità e al quartiere che non c’è pericolo immediato per nessuno», ha detto lo sceriffo Mendoza.

Chi era Hackman

Hackman, 95 anni, viveva a Santa Fe dagli anni Ottanta. Aveva sposato Arakawa, 63 anni, nel 1991. In una carriera durata quarant’anni, Hackman è stato candidato a cinque premi Oscar e ne ha vinti due, il primo nel 1972 come miglior attore in The French Connection e il secondo per il suo ruolo in Unforgiven come miglior attore non protagonista. Ha recitato in film di fama mondiale come Bonnie e Clyde, Il braccio violento della legge, L’avventura del Poseidon, Mississippi Burning, Gli spietati, Superman, Hoosiers e I Tenenbaum.

