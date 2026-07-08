Lavitola, “Corrado” e il giallo del movente. Il meloniano Corsini all’attacco di Ranucci

L’ex faccendiere amico del giornalista è indagato come mandante. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm. Il capo approfondimenti Rai: «Report anche senza di lui». Il cronista: «Mai sconti a nessuno, per me la pista è quella dei cantieri»

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Nessuno dei giornalisti assiepati di là dai cancelli del tribunale può avvicinarsi alle scale che conducono negli uffici dei pm. In programma c’è l’interrogatorio di Valter Lavitola, l’uomo che gli inquirenti titolari del fascicolo sulla bomba al conduttore di Report Sigfrido Ranucci considerano esserne stato il mandante. «Il mio assistito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò per il fraterno e stretto rapporto di amicizia che ha con Ranucci», dice l’avvocato Sergio Cola che s