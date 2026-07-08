l’inchiesta sulla bomba al cronista di report, che dice: «Pista trasversale»

Lavitola e la chat a Ranucci: «Secondo i pm ti ho aiutato»

Una foto pubblicata nel maggio del 2023 da Il Riformista, mostra Sigfrido Ranucci a cena con alcune persone tra cui (a capotavola) Walter Lavitola, proprietario del ristorante Cefalù, nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma
Una foto pubblicata nel maggio del 2023 da Il Riformista, mostra Sigfrido Ranucci a cena con alcune persone tra cui (a capotavola) Walter Lavitola, proprietario del ristorante Cefalù, nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma
Una foto pubblicata nel maggio del 2023 da Il Riformista, mostra Sigfrido Ranucci a cena con alcune persone tra cui (a capotavola) Walter Lavitola, proprietario del ristorante Cefalù, nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma
Enrica Riera e nello trocchia
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08 luglio 2026 • 07:00

Dopo aver escluso la pista della camorra, la procura punta all’ex faccendiere berlusconiano. Il messaggio all’amico conduttore durante la perquisizione. Oggi l’interrogatorio in procura

«I carabinieri sono venuti a fare una perquisizione. Sostanzialmente mi dicono che hanno elementi inconfutabili per i quali io sarei il mandante del tuo attentato e che non sarebbe stato fatto per farti realmente del male, sostanzialmente lo avrei fatto per aiutarti». Ecco il messaggio che Valter Lavitola ha inviato a Sigfrido Ranucci l’altro ieri sera, mentre era in corso la perquisizione dei carabinieri a casa sua. Alla ricerca di prove della sua eventuale partecipazione (come mandante) all’at

Enrica Riera e nello trocchia