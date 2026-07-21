Lavitola: «In carcere? Ci andrò al 100 per 100». Faro della Rai su Report

Il faccendiere indagato per l’attentato al giornalista parla con Filorosso: «Io andrò di sicuro in carcere. Non so chi sia il mandante ma so quali sono le motivazioni»

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«Alla fine di questa storia sono sicuro al cento per cento che finirò in carcere. Una cosa certa è che rovinerà la vita a me e spero che non la rovini a Sigfrido. Una carriera come quella che ha fatto lui, finire come un amico di un bandito, è il peggio che gli poteva succedere», ha sussurrato Lavitola ai microfoni del programma Filorosso