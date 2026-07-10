Lavitola, Ranucci e la scalata politica. Dietro il sondaggio sul conduttore c’è un ex leghista

A proporre alla società di analisi statistiche Izi il sondaggio sul giornalista di Report è stato il politico Michelino Davico, due volte senatore col Carroccio e sottosegretario nel quarto governo Berlusconi

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Su mandato di Valter Lavitola, oggi indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci, è stato l’ex leghista Michelino Davico a inoltrare il sondaggio sulla scalata politica del conduttore di Report a Izi, la società che si occupa di indagini statistiche e di opinione. Se ieri Domani ha pubblicato le domande oggetto del sondaggio pensato dal faccendiere, accusato di strage aggravata dal metodo mafioso, questo giornale oggi è in grado di rivelare che l’intermediario tra Lavitola e Izi è stato proprio