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Lavitola, Ranucci e la scalata politica. Dietro il sondaggio sul conduttore c’è un ex leghista

enrica riera e nello trocchia
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10 luglio 2026 • 20:29Aggiornato, 10 luglio 2026 • 20:57

A proporre alla società di analisi statistiche Izi il sondaggio sul giornalista di Report è stato il politico Michelino Davico, due volte senatore col Carroccio e sottosegretario nel quarto governo Berlusconi 

Su mandato di Valter Lavitola, oggi indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci, è stato l’ex leghista Michelino Davico a inoltrare il sondaggio sulla scalata politica del conduttore di Report a Izi, la società che si occupa di indagini statistiche e di opinione.  Se ieri Domani ha pubblicato le domande oggetto del sondaggio pensato dal faccendiere, accusato di strage aggravata dal metodo mafioso, questo giornale oggi è in grado di rivelare che l’intermediario tra Lavitola e Izi è stato proprio

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