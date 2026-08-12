La confessione di Lavitola: «Sono il mandante della bomba. Volevo aiutare Ranucci»

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A distanza di un mese il faccendiere-ristoratore Valter Lavitola è di nuovo davanti al pm di Roma Edoardo De Santis. A luglio c’era finito da indagato a piede libero per l’attentato contro l’«amico fraterno» Sigfrido Ranucci, mercoledì da arrestato per la stessa vicenda. Ma la differenza tra il primo interrogatorio e il secondo non sta solo nella veste giuridica di “Valterino”. Ce n’è un’altra ed è ancora più importante: Lavitola ha finalmente deciso di rispondere alle domande del magistrato del