L’inchiesta dell’antimafia

La Lazio e gli ultrà tra minacce e affari, i pm sentono Zaccagni

Nello Trocchia
07 marzo 2026 • 07:00

I magistrati hanno convocato il capitano della squadra di Lotito e, nuovamente, Luca Pellegrini. Al centro dell’inchiesta, i rapporti con il tifo organizzato

Il caos in casa Lazio è totale. Claudio Lotito è ai ferri corti con i tifosi che, da oltre un mese, disertano lo stadio e promettono di votare No al referendum sulla giustizia pur di farlo sloggiare (il presidente è anche senatore di Forza Italia). Nel frattempo sono diventate pubbliche e virali alcune telefonate in cui il patron, parlando con un tifoso, si sarebbe abbandonato a giudizi poco lusinghieri sull’allenatore Maurizio Sarri («la società c’ha un nome e un cognome: Claudio Lotito. Non è

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.