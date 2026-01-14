dopo gli scoop di domani

Le chat e l’astensione. Il caso Becciu segna il tramonto di Diddi

Alessandro Diddi
Alessandro Diddi
Alessandro Diddi
Francesco Peloso
14 gennaio 2026 • 07:00

Il promotore di giustizia si difende dalle accuse alla base della ricusazione mossa dagli avvocati del cardinale Becciu. Sospetti emersi dopo le inchieste del nostro giornale

Con l’uscita di scena del promotore di giustizia Alessandro Diddi, il pubblico ministero del vaticano, sembra naufragare lentamente anche l’intero processo che aveva portato alla condanna del cardinale Giovanni Angelo Becciu con altri 8 imputati, benché non tutte le richieste dell’accusa vennero accolte, nella vicenda della compravendita, con fondi della Segreteria di Stato, dell’immobile di lusso situato a Londra, al numero 60 di Sloane Avenue. L’intero procedimento, fortemente voluto da papa F

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Peloso
Francesco Peloso
Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).