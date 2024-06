Venerdì 7 giugno all’Olimpico di Roma cominciano i campionati continentali di atletica, il venerdì successivo in Germania sarà la volta del calcio. La Nazionale di Spalletti fa un test a Bologna contro la Turchia prima di definire le convocazioni. Ma è già accertata la scarsa presenza di calciatori figli di immigrati, rispetto agli azzurri in pista. Tre anni fa l’Economist fu critico

L’Italia che verrà, dicono sempre così. Ma anche a questo giro di valzer Europeo quell’Italia multietnica, multiculturale, quella delle contaminazioni, ancora non si vede. Il ct Luciano Spalletti ha tormenti interiori e allora sfoglia la margherita: Folorunsho sì, Folorunsho no, El Shaarawy sì, El Shaarawy no.

Sono loro gli italiani figli di immigrati con la chance di vestire la maglia azzurra in Germania: Michael, nato a Roma nel ‘98 da genitori nigeriani, e Stephan, nato a Savona nel ‘92 da padre egiziano e mamma italiana. Pochi. Soprattutto rispetto alle altre nazionali europee e ancora meno rispetto agli altri sport.

Tra due giorni, d-day delle convocazioni, ne sapremo di più. Folorunsho ha buone possibilità di andare a giocarsi la manifestazione continentale, e questo è un buon segno. Appena un anno fa circolavano voci di una sua convocazione con la Nigeria. Stupidaggini, per non dire peggio. Folo, «una bestia» lo ha definito Spalletti, è venuto su nei campetti della periferia romana, è figlio dell’Olimpico (la Nord), e da sempre cova il sogno della nazionale italiana, casa sua. Ne darà sfoggio stasera al Dall’Ara, dove gli azzurri affrontano la Turchia per capire meglio che aria tira.

Fratelli e sorelle d’Italia, insomma. Ma quale Italia? Secondo i dati Cinformi del 2023, i figli nati da genitori entrambi stranieri sono 53.079 (26.815 in meno rispetto al 2012) e costituiscono il 13,5% del totale dei nati. I nati da coppia mista presentano nel tempo un andamento altalenante: sono passati dai 28.111 del 2012 ai 29.137 del 2022. Numeri che vanno poi a mescolarsi con la vita vera di cui fanno parte gli sport, compreso il calcio. Linkiesta parlò qualche mese fa di «Paradosso Italia», con la Nazionale che va in cerca di oriundi ma non può convocare chi è nato qui.

Molti figli di immigrati non possono essere selezionati perché l’iter per la cittadinanza è complicatissimo e assai lento, e allora si va a caccia degli eredi di chi lasciò il Paese un secolo fa. Bisnonni, nonni, uno zio, una zia che quella volta andò. Per lavorare, per tentare la fortuna, per cercare un altro mondo. A marzo 2022, in occasione delle sfide di qualificazione all’Europeo 2024 contro Inghilterra e Malta, il ct Mancini convocò il centravanti Mateo Retegui, argentino di nascita e di cultura ma cittadino italiano per ius sanguinis, per discendenza praticamente.

Oggi Retegui è di quelli che tengono in piedi l’attacco azzurro. Pensare che qualche anno prima (era il 2015) era stato proprio Mancini a bocciare l’apertura agli oriundi: «In azzurro solo italiani. Chi non nasce in Italia, pure se ha parenti, non giochi in Nazionale». Salvini lo appoggiò via Twitter.

EPA

L’atletica

Il tema dei calciatori con origini straniere in Nazionale è ciclico e di tanto in tanto torna a bussare alla porta delle domande. Sempre nel 2021, per esempio, la nazionale di Mancini era stata l’unica dell’Europa occidentale a non comprendere calciatori di origine immigrata nella squadra dell’Europeo. In quelle ore, mentre gli azzurri stavano ancora festeggiando il successo sull’Inghilterra, l’Economist criticava quell’exploit sottolineando come l’Italia del calcio avesse fatto affidamento sugli oriundi ma non sui nuovi italiani.

Quattro anni dopo ci si è spostati di poco. Niente a che vedere con gli altri sport. Il grande esempio è quello che viene dall’atletica: lì la rivoluzione ha avuto per protagonisti gli italiani di seconda generazione. Ai recenti Mondiali indoor di Glasgow si sono messi in luce Zaynab Dosso e Chituru Ali nella velocità, il mezzofondista Catalin Tecuceanu, il triplista Emmanuel Ihemeje. Nel calcio le nazionali under continuano a convocare ragazzi figli d’immigrati. Non sono solo squadre, sono veri e propri punti di incontro, uno specchio della società. Che nel 2024 ha evidentemente ancora bisogno di porsi delle domande.

Perché se le presenze nelle giovanili sono la regola, più si sale e più l’imbuto si restringe, come in fondo è naturale. Così capita che molti restino incagliati lì. Il primo afro-discendente a scendere in campo con la maglia azzurra dell’Italia risale al 1996: era il difensore del Foggia Joseph Dayo Oshadogan con l’Under 21. Di nomi e storie ce ne sono stati: da Fabio Liverani fino a Wilfried Gnonto, passando per Mario Balotelli.

Nell’Italia Under 21 impegnata da ieri al torneo Maurice Revello in Francia gli italiani di seconda generazione sono cinque: Luis Hasa della Juventus, nato in Italia da genitori albanesi; Cher Ndour, nato a Brescia da padre senegalese e madre italiana, che gioca nel Braga; Franco Tongya, origini camerunensi, gioca nell’AEK Larnaca; Seydou Fini, che ha già debuttato in Serie A ma ora è dello Standard Liegi; e Rachid Kouda, nato a Cantù ma in forza allo Spezia. Quando li vedremo tutti nella nazionale maggiore allora potremo dire che il calcio si sarà definitivamente avvicinato al Paese. E magari anche l’Economist potrà applaudirci con convinzione, quando vinceremo qualcosa.

© Riproduzione riservata