Le ombre sull’appalto da 49 milioni. Indagato il consulente di Crosetto

Il consigliere del ministro Miorotti è sotto inchiesta nella vicenda Tekne, l’azienda apprezzata dal capo dell’Esercito Masiello. È Crosetto che dice a un imprenditore di denunciare. Che poi aggiunge: «Grazie al rapporto col ministro ho lavorato con i servizi»

«No, non è assolutamente possibile che lei se ne vada così, in questo momento ci dispiace, ma le chiediamo di farlo». È una fredda giornata di dicembre del 2024, e il ministro della Difesa Guido Crosetto dà un consiglio all’imprenditore Federico Zarghetta. «Quello che mi ha raccontato: denunci tutto ai carabinieri». Sono le 8 di mattina, quando i corridoi del palazzo del ministero della Difesa sono ancora vuoti. Crosetto riceve Zarghetta nel suo ufficio. È il proprietario di Radiotech, un’impres