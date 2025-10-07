Le ronde di CasaPound, quel chilometro “nero” nel centro di Roma

Due aggressioni dopo i cortei in due settimane dimostrano come il movimento neofascista sia un problema di ordine pubblico. Ma il governo non ha fretta
C’è un filo nero che lega le ultime aggressioni avvenute dopo le manifestazioni pro Palestina. Questa trama conduce alla galassia di CasaPound, che è diventata a tutti gli effetti un problema di ordine pubblico. L’ultima è avvenuta sabato sera, a seguito della manifestazione pacifica in sostegno a Gaza e alla Flotilla, a cui hanno partecipato circa un milione di persone. Casco in testa e bastoni, vestiti neri e cori fascisti. Trenta militanti hanno fatto irruzione nel bar Allo Statuto, a Roma, d