Le versioni di Torres. «Minetti è la madama. No, non faceva festini»

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La versione di Graciela Torres, ex massaggiatrice nel ranch uruguaiano di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, non è soltanto una. L’ultima, in ordine di tempo, la donna l’ha consegnata al notaio davanti al quale ha smentito le precedenti dichiarazioni su festini e party a luci rosse nella struttura di Punta del Este. Se ora dice che a quel che lei sa Minetti non ha mai organizzato festini con prostitute, tantomeno minorenni, al Fatto aveva invece detto che «Nicole non era una presenza occasional