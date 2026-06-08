Le versioni di Torres. «Minetti è la madama. No, non faceva festini»

La dichiarazione giurata di Torres la trasforma in una teste inattendibile. Ora rischia la denuncia per diffamazione. «Lasciata sola», dice il giornale di Travaglio
La versione di Graciela Torres, ex massaggiatrice nel ranch uruguaiano di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, non è soltanto una. L’ultima, in ordine di tempo, la donna l’ha consegnata al notaio davanti al quale ha smentito le precedenti dichiarazioni su festini e party a luci rosse nella struttura di Punta del Este. Se ora dice che a quel che lei sa Minetti non ha mai organizzato festini con prostitute, tantomeno minorenni, al Fatto aveva invece detto che «Nicole non era una presenza occasional