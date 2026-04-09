la relazione di piantedosi che fa tremare il governo

Lega, meloniani e fondi Mic. A Ferrara c’è il “Conte festival”

enrica riera e nello trocchia
09 aprile 2026 • 07:00

Nell’anno in cui la giornalista è entrata nella kermesse di Ferrara il ministero l’ha finanziata. All’evento i leghisti, oltre che i collaboratori della giornalista. Il rapporto con Mollicone

Giornalista, opinionista televisiva, scrittrice, attivista per i diritti delle donne e dei bambini. Claudia Conte è tante cose. E la sua rete di incarichi e rapporti lavorativi non si ferma alle sole prefetture, all’Esercito o alla polizia di Stato. Dal 2025 tra gli incarichi ricoperti dalla professionista, che nei giorni scorsi ha spifferato la sua relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, c’è anche quello di condirettrice artistica al Ferrara Film Festival, la kermesse organizz

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