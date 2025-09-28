l’anticipazione

«Ha tanti dubbi quanti ne ho io»: quel legame tra Borges e Bergoglio

Giovanni Maria Vianstorico
28 settembre 2025 • 07:00

Il grande scrittore e il futuro pontefice si erano conosciuti nel 1965, quando il religioso ventinovenne, non ancora sacerdote, aveva invitato Borges a tenere alcune lezioni a un gruppo di studenti liceali a Santa Fe, nell’Argentina centrale. La loro fu vera amicizia?

Anticipiamo in forma lievemente ridotta un articolo pubblicato nel sessantesimo numero del trimestrale del Pen Italia, diretto da Sebastiano Grasso. Gli argentini più famosi al mondo sono probabilmente Maradona e Messi. Dopo di loro vengono Borges e Bergoglio. Il grande scrittore e il futuro pontefice si erano conosciuti nel 1965, quando il religioso ventinovenne, non ancora sacerdote, aveva invitato Borges – che di anni ne aveva sessantasei ed era già molto famoso – a tenere alcune lezioni a u

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).