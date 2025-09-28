«Ha tanti dubbi quanti ne ho io»: quel legame tra Borges e Bergoglio

Il grande scrittore e il futuro pontefice si erano conosciuti nel 1965, quando il religioso ventinovenne, non ancora sacerdote, aveva invitato Borges a tenere alcune lezioni a un gruppo di studenti liceali a Santa Fe, nell’Argentina centrale. La loro fu vera amicizia?

Anticipiamo in forma lievemente ridotta un articolo pubblicato nel sessantesimo numero del trimestrale del Pen Italia, diretto da Sebastiano Grasso.