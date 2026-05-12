la capitale violenta

«Legato e torturato». Roma, la legge dei clan e le vittime seviziate

Enrica Riera e Nello Trocchia
12 maggio 2026 • 20:27

L’ultima vittima è il figlio del finanziere Striano che ha denunciato i fatti. Ad aprile invece è stata scoperta una banda guidata da una minorenne: aveva rapito due persone  

Un dj che vola dal balcone, un 70enne a cui sfigurano il volto, un 20enne portato via di peso da una discoteca, giovani seviziati come in Arancia Meccanica. Il teatro a cielo aperto di questi orrori è Roma, città snodo del narcotraffico e capitale dei sequestri lampo. Vittime che diventano prede della furia di bande che puniscono spie e cattivi pagatori. Un metodo rodato che incrocia i fortini criminali e le famiglie mafiose che si spartiscono il territorio. Un vortice di violenza che non si arr

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Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia
Enrica Riera e Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.