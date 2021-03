L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) terrà una riunione straordinaria del Comitato per i farmaci per uso umano il prossimo 11 marzo per valutare il vaccino Johnson & Johnson, con lo «scopo di concludere la valutazione, se possibile».

«Quel giorno potrebbe essere emesso un parere sull’autorizzazione all’immissione in commercio di questo vaccino, a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del farmaco siano sufficientemente solidi e completi e che qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta per completare la valutazione sia prontamente presentata» ha dichiarato l’agenzia europea.

Il vaccino

In settimana è già arrivato l’ok da parte della Food and drug administration per la somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson negli Stati Uniti.

Secondo gli esperti, l’efficacia del siero si attesta sul 66 per cento e l’elemento innovativo rispetto ad altri vaccini già approvati e di cui è iniziata la somministrazione è che basta una sola dose per avere l’immunizzazione dal Covid-19.

