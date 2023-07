Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, una denuncia per violenza sessuale è stata presentata in procura a Milano nei confronti di Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa.

Sul caso sta indagando la procura di Milano dopo che una ragazza milanese di 22 anni ha raccontato di aver incontrato il figlio del presidente del Senato in una serata in discoteca lo scorso 18 maggio. Agli investigatori, la ragazza ha raccontato che dopo aver bevuto un drink non ricordava più nulla, salvo poi essersi ritrovata nuda nel letto di Leonardo La Russa in uno stato confusionale.

Quest’ultimo le ha spiegato che avevano avuto un rapporto sotto effetto di sostanze stupefacenti. Rapporto avuto a sua insaputa anche con un amico di La Russa junior, che lei non aveva mai visto ed era presente nella casa. La ragazza ha poi raccontato come è andata la serata a una sua amica, la quale le ha risposto: «Penso ti abbia drogata, non mi ascoltavi».

La replica dell’avvocato

«Nessuna violenza» ha replicato Adriano Bazzoni, l’avvocato della famiglia al Corriere della Sera. «In base a quanto ci state dicendo, sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione: è stata d’accordo nel trascorrere il dopo discoteca con il mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fino a mezzogiorno successivo, per poi salutarsi normalmente. […] Quanto a quello che la ragazza avrebbe consumato, non solo esclude di averglielo offerto, ma, qualora si vedesse attribuire questo tipo di condotta, si vedrebbe costretto a sporgere denuncia».

