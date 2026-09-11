Lettere dal carcere, quel silenzio «imposto alla ex» da Lavitola

Il faccendiere avrebbe inviato diverse missive alla ex. «Le chiedeva discrezione». Poi la scoperta del tradimento del compagno. E la donna che ha iniziato a lanciare messaggi chiari

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L’atteggiamento di Natalia Potenza è cambiato. La compagna, ormai ex, del faccendiere Valter Lavitola ha deciso di vuotare il sacco. Per mezzo del suo avvocato, Giuseppe Cavallaro, ha tirato fuori le chat tra lei e la collaboratrice stretta di Sigfrido Ranucci, dando vita a un polverone. Donna ferita per il tradimento di «Valterino» con «meu amor», Potenza avrebbe pure etichettato con epiteti poco piacevoli e irriguardosi l’ex conduttore di Report. Come mai? Il legale che l’assiste assicura che