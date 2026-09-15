Concluso a Roma l'evento finale del progetto "Tu che ne sAI?": le associazioni dei consumatori avanzano proposte per un'Ia etica e trasparente. Presentato anche il position paper conclusivo su prezzi dinamici, profilazione occulta e perdita di controllo per i cittadini

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Si è tenuto oggi a Roma, nella cornice di Palazzo Merulana, l’evento conclusivo del progetto nazionale “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”. L’iniziativa, promossa da U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori e finanziata dal Mimit, ha fatto il punto sulle sfide epocali che l’Ia pone alla società, tracciando le linee guida per la futura tutela dei cittadini.

Il cuore del dibattito è stata la presentazione del position paper "Come l'Intelligenza Artificiale cambia il rapporto tra consumatori e mercato", illustrato dai docenti Paola Velardi (Sapienza Università di Roma) e Pier Paolo Bucalo (Luiss Business School). I dati e le analisi hanno tracciato un quadro in chiaroscuro. Se da un lato l’Ia offre enormi opportunità, dall'altro trasforma il consumatore nel bersaglio di un'infrastruttura algoritmica opaca. È scattato l'allarme per il dynamic pricing (i prezzi che cambiano in base alla profilazione occulta dell'utente), per il rischio di discriminazioni nell'accesso a credito e assicurazioni, e per la progressiva "perdita di controllo" dovuta alla delega decisionale alle macchine.

Di fronte a queste evidenze, la tavola rotonda con i presidenti delle associazioni promotrici – Martina Donini (U.Di.Con), Marco Vignola (UNC), Michele Carrus (Federconsumatori), Anna Rita Cosso (Cittadinanzattiva) e Alessandro Cafagna (ADOC) – si è tradotta in una richiesta unanime ai decisori pubblici, fondata su tre pilastri.

Trasparenza effettiva e controllo umano: obbligo di rendere riconoscibile l'intervento dell'IA e garantire sempre il diritto di interloquire con una persona. Protezione dei più vulnerabili: nessun servizio essenziale basato su Ia deve essere introdotto senza valutare l'impatto su anziani, giovani e persone con disabilità. Responsabilità certa: l’uso dell’Ia non esonera l’impresa o la Pa dalle proprie responsabilità verso il cittadino.

L'evento ha anche dimostrato come affrontare l'alfabetizzazione digitale con linguaggi innovativi. È stato presentato il corso gratuito di edutainment "Oltre l'algoritmo" a cura dell'esperto Carlo Cuomo, seguito da un percorso educativo in Minecraft guidato da Marco Vigelini. A chiudere i lavori, lo spettacolo di improvvisazione teatrale a tema Ia della compagnia Area Mista.

«La tecnologia deve restare al servizio della persona. Non possiamo permettere che i cittadini affrontino da soli l’opacità degli algoritmi: la vera intelligenza, oggi, è la consapevolezza condivisa dei nostri diritti», hanno concluso coralmente le Associazioni.

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