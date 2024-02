La vecchia soglia fisiologica dei 40 anni non è più la fine di qualcosa, ma una porta che conduce a un nuovo inizio. Un’età che era simbolo di una conclusione oggi è un semplice passaggio in cui la prestazione non ha più i crismi dell’eccezionalità. Gli esempi di LeBron James e Rohan Bopanna

C’è una sequenza di un celebre film girato da Nanni Moretti che fissa meglio di qualunque parola cosa voleva dire ritrovarsi “intorno” ai 40 anni. Il film è Aprile. Un amico con un metro in mano chiede a Nanni quanti anni abbia e quanti ne voglia vivere. Risposte: 44 e 80. L’amico regola il metro di conseguenza e poi glielo consegna dicendo: questa è la vita che ti resta. Auguri.

Chissà se la sequenza morettiana è venuta in mente a chi ha appreso non senza una certa dose di stupore che Lewis Hamilton dal 2025 sarà alla guida di una Ferrari, quando avrà per l’appunto 40 anni, a 50 milioni di euro a stagione. Ci arriviamo tutte e tutti a fissare lo sguardo su quel pezzo di metro, ma se da un lato l’inquietudine che ne deriva è la stessa di sempre, la prospettiva invece è cambiata.

Come eravamo

La soglia fisiologica dei 40 anni, nel mondo dello sport, non è più la fine di, ma una porta che conduce consapevolmente a un nuovo inizio. Un’età che era, bene o male, simbolo di una conclusione. Chi ci arrivava ottenendo ancora dei risultati era considerato un fenomeno. Oggi è un semplice passaggio in cui la prestazione non ha più i crismi dell’eccezionalità.

Josefa Idem conquistò un argento ai Giochi di Pechino del 2008 fallendo l’oro per 4 millesimi di secondo. La più grande canoista azzurra di sempre aveva 43 anni. Quattro anni dopo, a Londra mancò il podio per tre decimi. Molti osservatori valutarono che se lo avesse fermamente voluto avrebbe potuto competere anche a Rio.

Nel 1983, quando mancavano pochi mesi alla soglia dei 40, una Billie Jean King ormai impegnata full time nella creazione di un circuito di tennis femminile che fosse pari a quello maschile approdò alla semifinale di Wimbledon: perse in poco tempo contro una giovanissima Andrea Jaeger.

Se la sua parabola agonistica si fosse dipanata ai giorni nostri, quando la scienza applicata allo sport ha compiuto enormi passi avanti, forse non sarebbe stata la sua ultima apparizione ai Championship.

Come siamo

Lo dimostra oggi un signore tennista di 43 anni che pochi giorni fa ha vinto a Melbourne il titolo di doppio: si chiama Rohan Bopanna e mai prima era riuscito nell’impresa di conquistare un Major. Aveva dato vita, lui cittadino indiano, a un doppio della pace con il pakistano Qureshi che costò a entrambi critiche feroci dai rispettivi governi e qualche problema di sicurezza. Rohan non ha un fisico da copertina patinata (se ne esistono ancora), ma è avviato a essere il prossimo testimonial di una tipologia di giocatori che capitalizzano la loro carriera per diventare degli emuli degli Harlem Globetrotters: doppisti showman che hanno in Mansour Bahrami il loro socio fondatore.

Rimandare un addio

Non è incapacità di distaccarsi da un mondo in cui si è si è vissuti sostanzialmente per tutta la vita, ma consapevolezza che in quel mondo ci può ancora essere spazio. Non per un’autocelebrazione, ma per competere. Se Tom Brady a 46 anni si è ritirato perché «ho capito che non potrò mai più vincere il Superbowl», c’è chi invece conserva intatta la determinazione degli anni migliori. È il caso di LeBron James per il quale il bonipertiano «Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta» potrebbe apparire come una massima evangelica.

Il caso LeBron

LeBron a Los Angeles è una sorta di divinità, ma che volete che sia di fronte alla possibilità di ascendere a un livello dell’empireo ancora più elevato, tornare a lottare per l’anello Nba che per lui sarebbe il quinto in carriera? I Lakers oggi non ne sono in grado e se Philadelphia gli darà garanzie di accontentarlo in tutto, compresa l’”assunzione” del figlio Bronny, il miglior marcatore di tutti i tempi dirà addio alla West Coast. Per guardare avanti.

Altro che spartiacque fra una prolungata gioventù e una lunga e dorata pensione: i 40 anni sono oggi l’era della super maturità. Quando vincere non è più un problema, ma è sempre più l’unica cosa che conta.

