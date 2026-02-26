la sentenza sull’impianto di taranto

L’ex Ilva è ancora pericolosa. Ma FdI attacca i giudici

Una veduta aerea della città di Taranto. Sullo sfondo, l'ex Ilva (FOTO ANSA)
simone libutti
26 febbraio 2026 • 20:39

Il Tribunale civile di Milano ha deciso di sospendere l’area a caldo dell’acciaieria durante le trattative per la vendita tra governo e il gruppo statunitense Flacks. Fratelli d’Italia va all’attacco e chiama in causa anche in questo caso il referendum sulla giustizia  

Mentre si infittiscono le interlocuzioni tra il governo e il gruppo statunitense Flacks per la vendita dell’Ex Ilva, arriva una brusca frenata che rimescola le carte della trattativa. Il Tribunale civile di Milano ha deciso di sospendere l’area a caldo – dove sono presenti gli altiforni dell’acciaieria – a partire dal 24 agosto 2026 per «rischi attuali di pregiudizi alla salute». Tradotto: le prescrizioni per tutelare la salute dei tarantini non sono state del tutto attuate. Il decreto arriva do

