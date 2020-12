L’hub nazionale per lo stoccaggio dei vaccini contro il Covid, in Italia, sarà a Pratica di Mare, nel sito della difesa dove c’è anche l’aeroporto militare. L’annuncio è stato fatto dal commissario straordinario Domenico Arcuri, in accordo con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro della Salute Roberto Speranza.

Nel corso di “Live in Courmayer”, evento di SkyTg24, proprio Speranza ha definito il 2021 come l’anno dei «vaccini sicuri ed efficaci». Da Pratica di Mare la distribuzione delle fiale del vaccino sarà organizzata verso tutta Italia, anche con aerei ed elicotteri.

