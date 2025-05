A Milano pronti i ricorsi dei lavoratori sia in sede civile sia in quella penale. Sottopagati, per dieci consegne appena 30 euro. Il precedente di Uber

«Gentile L., ti contattiamo per informarti di un importante aggiornamento riguardante la nostra operatività in Italia. Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di cessare i nostri servizi di consegna in Italia. L’ultimo giorno di attività sarà il 31 dicembre 2024. Comprendiamo che questa decisione avrà un impatto sulla tua attività e desideriamo garantire un processo fluido per tutti i soggetti coinvolti. Da oggi fino al 31 dicembre 2024, continuerai a ricevere gli inviti di consegna come al solito e ci auguriamo che continuerai a consegnare tramite la piattaforma durante questo periodo. Riceverai il pagamento finale per le consegne completate entro il 10 gennaio 2025. Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziarti per la partnership di cui abbiamo goduto».

L. riceve questa comunicazione tramite mail il 17 dicembre 2024: l’azienda di food delivery per cui presta servizio, nel ruolo di rider, gli ha comunicato che chiuderà con un preavviso di neanche quindici giorni. L. non è il solo a ricevere la comunicazione.

Ma sono lui e altre diciassette persone a decidere di rivolgersi a un avvocato. Nel gruppo di “licenziati” c’è chi ha famiglia, chi è arrivato da poco in Italia, chi non parla la lingua: tutti e diciotto chiedono tutele, le garanzie che – come si scoprirà – non hanno mai avuto.

Caporalato digitale

Lo faranno attraverso i ricorsi che, grazie al legale che segue la vicenda, verranno depositati a stretto giro presso il tribunale di Milano, sia in sede civile che in quella penale. In quest’ultimo caso, del resto, potrebbe configurarsi a pieno titolo un’ipotesi di caporalato digitale, riconosciuto per la prima volta dallo stesso tribunale meneghino quando nel 2021 i giudici estesero l’articolo 603 del Codice penale a un caso della Gig economy: si trattava dell’ormai nota vicenda Uber, riguardante lo sfruttamento dei rider impiegati nella consegna di cibo a domicilio. All’epoca gli inquirenti sventarono un sistema allarmante, in cui «dei lavoratori – si legge nella sentenza – la maggior parte immigrati richiedenti asilo, collocati temporaneamente nei centri di accoglienza», venivano «pagati 3 euro per ogni consegna effettuata (…) – indipendentemente dalla distanza percorsa, dalla fascia oraria e dalle condizioni meteorologiche, privi di presidi a tutela della salute e della sicurezza».

Ai lavoratori «venivano» anche «applicate decurtazioni dalla paga allorquando venivano puniti con dei “malus” per non essersi attenuti alle disposizioni impartite ovvero venivano loro sottratte le mance, nonché soggetti al blocco del proprio account in caso di violazione».

Insomma, un vero e proprio caso di sfruttamento, in seguito acclarato dalla sentenza. Che, tra le altre cose, mette nero su bianco che i rider erano in sostanza anche «obbligati ad effettuare il maggior numero di consegne nel minor tempo possibile, con conseguente limitata autonomia nella scelta dei tempi e degli orari di lavoro, nettamente in contrasto con la forma contrattuale scelta di prestazione di lavoro autonomo occasionale».

Diritti cercasi

Nella vicenda relativa alla Stuart srl e ai diciotto lavoratori, che nel frattempo hanno già impugnato a livello stragiudiziale il licenziamento, il modus operandi dei “padroni” non è poi così diverso. Negli atti preparati dal legale Ferruccio Pezzulla si parla di «determinazione unilaterale della prestazione», ma anche di «prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente».

Tradotto: tutto – dal compenso del lavoratore fino al quantum di lavoro da svolgere – è rimesso alla volontà del datore di lavoro, per cui della società. In base a quanto appreso, per una decina di consegne i guadagni non avrebbero superato i 30 euro. Compensi, in altre parole, determinati a cottimo, senza l’applicazione dei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva maggiormente applicata o il rispetto degli standard di sicurezza. Ma c’è di più.

Sempre in base a quanto si apprende, chi lavorava per la Stuart srl non veniva neanche contrattualizzato: o meglio il contratto veniva firmato con una ulteriore compagnia, la Furider, tuttora operativa a Milano, di proprietà della società Fuapp srl, con sede legale a Prato. Una somministrazione di lavoro, dunque, per conto di altri. Con la determinazione dei compensi rimessa all’altrui volontà, all’algoritmo.

«La prestazione lavorativa resa dal nostro assistito, a tutto voler concedere, si inscrive perfettamente nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate», si legge nell’atto del legale. «A tal proposito – si legge ancora – in ragione delle effettive modalità̀ di attuazione del rapporto e del conseguente diritto alla riqualificazione, il lavoratore richiede l’applicazione delle tutele previste per il lavoro subordinato, ivi compresa la disciplina sul licenziamento, dovendosi considerare il recesso intimato alla stregua di licenziamento illegittimo».

Licenziamento illegittimo perché «la società è pacificamente riconducibile alla categoria dei datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti e, avendo inteso ridurre collettivamente il personale, operando più di cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, avrebbe dovuto esperire una specifica procedura sindacale (…). La società ha, quindi, omesso di avviare una procedura di licenziamento collettivo, senza fornire immediate e analitiche informazioni alle r.s.a. e ai sindacati di categoria della situazione di difficoltà in cui versava l’azienda e dei motivi che determinavano l’eccedenza e l’impedimento a ricorrere a soluzioni alternative». Adesso L., così come gli altri suoi ex colleghi, chiede la «reintegrazione nel posto di lavoro, oltre che il pagamento dell’indennità risarcitoria». Pretese? Semplicemente diritti.

