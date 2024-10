Nuova allerta meteo sul nord Italia. Forti piogge colpiscono la Liguria provocando l’esondazione di fiumi, frane sulle strade, e disagi alla circolazione. Domani scuole chiuse a Genova e in provincia di Savona. La Spezia sospende la didattica in presenza alle superiori

Forti piogge tornano a colpire il nord Italia e, in particolare, la Liguria. Fiumi sono esondati, su alcune strade ci sono state delle frane e molte città sono state allagate.

Le acque del fiume Bormida, nell’entroterra savonese, si sono riversate nei comuni di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte, allagandone le strade. A causa delle forti piogge, le autorità hanno chiuso temporaneamente al traffico l’autostrada A10 che va da Savona a Genova nel tratto tra Varazze e Arenzano. Dopo circa un’ora la circolazione è ripresa ma con lunghe code.

Sempre a Varazze, in provincia di Savona, tre famiglie sono state evacuate da un palazzo. Ad Albenga una persona senza fissa dimora è stato salvato dai vigili del fuoco mentre era accampato nei pressi di un torrente in piena.

A Celle Ligure una frana è caduta sulla via Aurelia, bloccando la strada sulla quale è intervenuta l’Anas. Alcuni bambini di una scuola sono rimasti nell’istituto fino al pomeriggio visti gli allagamenti sul territorio, come stabilito dal sindaco. Quando l’intensità della pioggia è diminuita sono potuti tornare a casa.

ANSA

Anche la circolazione ferroviaria tra Genova e Ventimiglia ha subito disagi. Le condizioni meteo critiche hanno fatto sospendere momentaneamente i treni tra Loano e Pietra Ligure. All’aeroporto di Genova, a causa delle forti piogge, sono stati deviati due voli nazionali. Uno proveniente da Catania è stato fatto atterrare a Torino, uno da Napoli è stato deviato a Pisa. Altri voli segnalano grandi ritardi, anche se non ci sono ancora cancellazioni.

In provincia della Spezia la presidente ha stabilito che domani sarà sospesa la didattica in presenza per le scuole superiori per l’allerta arancione per rischio idrogeologico. A Genova saranno chiuse tutte le scuole di ordine e grado, comprese le università, sul territorio comunale e anche i mercati nelle zone esondabili. Scuole chiuse anche in tutta la provincia di Savona.

