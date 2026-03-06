false false

Domenica 8 marzo, a partire dalle 20.30 su Rai 3, “Presa Diretta Open” si occuperà dell’Ilva di Taranto, mentre a seguire il programma “Presa Diretta” sarà tutto dedicato al conflitto in Medioriente tra Israele, la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e non solo. Una parte della puntata sarà dedicata all’attacco delle grandi potenze alla Corte penale internazionale. Da quando Trump è tornato al potere, il suo governo ha più volte attaccato la Cpi. Con un ordine esecutivo dell'anno scorso, Trump ha accusato la Corte di aver intrapreso azioni illegittime contro l’America e il suo stretto alleato Israele, e ha iniziato a sanzionare i suoi giudici e funzionari. A oggi, 11 funzionari della Corte, tra cui 8 tra i 18 giudici, sono stati sottoposti a sanzioni. La peruviana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, è tra i giudici sanzionati e ai microfoni di Presadiretta racconta cosa significano le sanzioni per la sua famiglia e per il sistema della Corte.

Ma le sanzioni hanno colpito anche altri collaboratori della Cpi, come Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sulla Palestina. L’Europa potrebbe attivare il regolamento di blocco, per proteggere persone e imprese europee dagli effetti extraterritoriali di sanzioni imposte da paesi terzi, ma non lo fa.

