L’impresa esecutrice dell’appalto per la costruzione dell’Esselunga dell’ex Panificio Militare a Firenze, dove questa mattina sono morti tre operai per il crollo di un solaio, è in affari con l’impresa della grande distribuzione. E risulta aver donato poco meno di 50mila euro a Fratelli d’Italia e 50 mila a Giovanni Toti in Liguria

L’impresa esecutrice dell’appalto per la costruzione dell’Esselunga dell’ex Panificio Militare a Firenze, dove questa mattina sono morti tre operai per il crollo di un solaio, è l’Attività Edilizie Pavesi. In un comunicato rilasciato dopo la tragedia di stamattina, la presidente di Esselunga Marina Capriotti aveva dichiarato che la società di costruzioni si è subito messa «a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza».

La presidente del gruppo non aveva fatto il nome dell’azienda, che è comunque ben visibile nei cartelloni fuori dal cantiere in costruzione.

Non è la prima volta che Esselunga si affida ad Aep, che in passato ha realizzato diversi supermercati del marchio della famiglia Capriotti nel Nord Italia. La società di costruzioni è da sempre un grande finanziatrice della politica: in passato ha sostenuto Fratelli d’Italia con una donazione di poco meno di 50mila euro tra ottobre e novembre 2020, e 50mila euro al presidente della Liguria Giovanni Toti nell’agosto dello stesso anno.

